ГАЗЕЛЬ сбила пешехода-нарушителя в центре Калуги

26.03.2019 13:01 318

Водитель на «Газели» сбил пешехода на перекрестке калужских улиц Кирова и Московской в понедельник, 25 марта, в 21:16. По предварительным данным инспекторов, 18-летний юноша перебегал дорогу по переходу на красный сигнал светофора, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД. В результате аварии пешеход получил различные травмы и госпитализирован.



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей