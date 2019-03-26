Обнинские кудоисты представят ЦФО на первенстве России

11 медалей привезли обнинские кудоисты с первенства ЦФО, которое проходило в Мышкине Ярославской области, сообщила пресс-служба обнинской администрации во вторник, 26 марта.
1-е место заняли: Арсен Аветисян, Данил Поздняков, Максим Симоненко.
2-е место завоевали: Дмитрий Мишуничев, Егор Поленков, Андрей Куюжуклу, Никита Усенко, Дарья Величкина, Дарья Сергеева.
3-е место: Антон Борисов, Викентий Вояковский.
В соревнованиях участвовали более 300 спортсменов из 11 регионов страны.
9 обнинских призеров будут представлять ЦФО уже на всероссийских соревнованиях.
Фото: пресс-службы администрации.
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