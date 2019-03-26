Обнинские кудоисты представят ЦФО на первенстве России

26.03.2019 12:36 158

11 медалей привезли обнинские кудоисты с первенства ЦФО, которое проходило в Мышкине Ярославской области, сообщила пресс-служба обнинской администрации во вторник, 26 марта. 1-е место заняли: Арсен Аветисян, Данил Поздняков, Максим Симоненко. 2-е место завоевали: Дмитрий Мишуничев, Егор Поленков, Андрей Куюжуклу, Никита Усенко, Дарья Величкина, Дарья Сергеева. 3-е место: Антон Борисов, Викентий Вояковский. В соревнованиях участвовали более 300 спортсменов из 11 регионов страны. 9 обнинских призеров будут представлять ЦФО уже на всероссийских соревнованиях. Фото: пресс-службы администрации.



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей