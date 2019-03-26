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Автоледи не справилась с управлением ВАЗом и вылетела в кювет

26.03.2019 11:43 0 145
Автоледи не справилась с управлением ВАЗом и вылетела в кювет

54-летняя женщина вылетела в кювет на ВАЗе дороге между Малоярославцем и Детчино в понедельник, 25 марта.

По предварительным данным, автоледи не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, затем в кювет и там уже врезалась в стоящее дерево, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

В результате водительница госпитализирована с травмами.

Фото: УГИБДД


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