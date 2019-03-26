Рецидивист дважды поджег чужие дома, когда ему не дали на выпивку

42-летний житель Медынского района в очередной раз вышел из мест лишения свободы в начале прошлого года, сообщила пресс-служба областного УМВД во вторник, 26 марта.
В апреле он пришел к соседке просить денег на спиртное. Раньше женщина ему давала на опохмел, а на этот раз отказала. Тогда рецидивист поджог горючие материалы на ее крыльце. Хозяева пожар успели потушить.
В сентябре поджигатель вновь пришел просить деньги на выпивку, ему опять не дали. Тогда он поджог сарай в котором был скутер бензогенератор и электроинструменты. С хозпостройки пламя перекинулось на дом, который выгорел дотла. Ущерб составил более 1,6 миллиона.
Мужчина под стражей, его дело направлено в суд.
Фото: pxhere.com
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