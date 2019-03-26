Гаражи сгорели из-за вспыхнувшего автомобиля в Калуге

26.03.2019 09:19 524

Во вторник, 26 марта, в 00:13 загорелся автомобиль в гаражном кооперативе «Каскад» на калужской улице Кирпичный завод.

С автомобиля пламя перекинулось на гаражные боксы. Справиться с огнем смогли только 16 пожарных на 4 спецмашинах.

В результате пожара никто не пострадал, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС. Причины пожара и размер ущерба устанавливают.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.