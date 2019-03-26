Грузовик сгорел поздно вечером в Сухиничах

26.03.2019 08:35 54

Вечером в понедельник, 25 марта, загорелся грузовик на сухиничской улице Тявкина.

Спасателей на место ЧП вызвали в 22:21. Тушили полыхающее авто 6 человек на 2 пожарных машинах, но, судя по оперативным фото, моторная часть сгорела полностью.

В результате пожара нет пострадавших, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по области.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.