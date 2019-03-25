Малинники и окраины Калуги планируют отключить от электричества

25.03.2019 18:17 610

Отключения электричества для плановых работ пройдут в Калуге во вторник, 26 марта, сообщил филиал «Калугаэнерго». С 09:00 до 19:00 без энергии останутся: Галкино (частично),

Большие козлы (частично),

Косарево (частично),

Канищево (частично). С 10:00 до 13:00 света не будет: ул.Ольговская, д. 3, 5, 6, 7а, 8, 10, 12, 10 кор.1, 12, 12 корп.2;

ул.Тарутинская, д. 202,202а,200корп.1, 192-200,118,186,225;

пер.Ольговский (полностью).



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