Сотрудников прокуратуры неожиданно эвакуировали

26.03.2019 07:59 131

Сигнал о пожарной эвакуации неожиданно прозвучал в здании областной прокуратуры после обеда, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС в понедельник, 25 марта.

Руководство ведомства специально спланировало внезапные учения на это время, так как внимание у людей после еды притупляется.

Здание все покинули быстро и четко, хотя некоторые вышли без верхней одежды.

Фото: МЧС.