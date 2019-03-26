Тарусских коммунальщиков заставили закрасить свастику на стенах

26.03.2019 06:24 175

Изображения нацистской свастики обнаружили в Тарусе на стенах двух домов, которые находятся в управлении МУП «Тарусажилдорстрой – Заказчик» и МУП «Тарусское коммунальное предприятие», сообщила пресс-служба областной прокуратуры в понедельник, 25 марта.

Работники экстремистские надписи убрать не пытались. Тогда прокуратура вынесла предписание, и после этого свастику на стенах закрасили.

Фото: pxhere.com.