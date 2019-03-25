В колонии готовятся к зиме весной: начали шить тюбинги

25.03.2019 20:56 181

В исправительной колонии №5 в начале марта запущено производство надувных тюбингов, сообщила пресс-служба калужского УФСИН в понедельник, 25 марта.

В месяц здесь планируют выпускать в среднем по 800 надувных санок разного размера.

Запуск нового производства позволит создать в колонии дополнительные рабочие места. Сейчас там в центре трудовой адаптации работают 102 человека.

Фото: УФСИН.