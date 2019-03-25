Юноша получил незаконную пенсию в 212 тысяч

22-летний житель Думиничского района получал пенсию по потере кормильца, поскольку поступил в образовательное учреждение, сообщила пресс-служба областного УМВД в понедельник, 25 марта.
Через некоторое время юношу отчислили. Но в соцслужбу об этом он не сообщил, продолжая получать пенсию уже незаконно. В итоге молодой человек нелегально получил 212 тысяч рублей.
Мужчину будут судить за мошенничество при получении выплат.
Фото: pxhere.com.
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