Юноша получил незаконную пенсию в 212 тысяч

25.03.2019 18:57 376

22-летний житель Думиничского района получал пенсию по потере кормильца, поскольку поступил в образовательное учреждение, сообщила пресс-служба областного УМВД в понедельник, 25 марта.

Через некоторое время юношу отчислили. Но в соцслужбу об этом он не сообщил, продолжая получать пенсию уже незаконно. В итоге молодой человек нелегально получил 212 тысяч рублей.

Мужчину будут судить за мошенничество при получении выплат.

Фото: pxhere.com.