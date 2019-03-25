Магазины, две школы и несколько домов в Обнинске останутся без воды

25.03.2019 14:27 183

Во вторник, 26 марта, пройдут ремонтные работы на водопроводе в Обнинске. Из-за этого будет отключена холодная вода с 9:00 и до окончания работ по адресам:

ул. Калужская, 2а (магазин «Роза»), 12а (магазин «Околица»), 4, 5 (школа №12), 6, 11 (школа №13), 13, 15;

ул. Энгельса 10.

На время ремонтных работ, как сообщает администрация наукограда, организован подвоз питьевой воды автомашиной по графику:

- с 10.00 до 11.45, с 14.00 до 15.00: на ул. Калужская, 2а (магазин «Роза»);

- с 12.00 до 13.45, с 15.00 до 17.00: на ул. Калужская, 13-15.