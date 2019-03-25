Мужчина купил 42 литра бензина на фальшивую пятитысячную

25.03.2019 14:08 286

52-летний житель Жуковского района расплатился за бензин на местной АЗС поддельной пятитысячной банкнотой, сообщила пресс-служба областного УМВД в понедельник, 25 марта.

Мужчина получил купюру в качестве оплаты за работу, попытался положить на карточку, на банкомат пятитысячную не принял. Тогда житель Жуковского района внимательно рассмотрел бумажку и обнаружил, что она поддельная. Несмотря на это он решил сбыть фальшивку, купив 42 литра бензина и получив сдачу реальными деньгами.

Водителя будут судить за сбыт фальшивых денег.

Фото: УМВД.