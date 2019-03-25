Водитель «семерки» сбил пешехода и сбежал

25.03.2019 13:42 360

38-летний пешеход попал под колеса ВАЗ 2107 на мещовском перекрестке улицы Хлюстина и проспекта революции в воскресенье, 24 марта в 22:00.

По предварительным данным, водитель «семерки» не пропустил мужчину на переходе, сбил его и скрылся с места ДТП, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

Пешеход госпитализирован.

Фото: УГИБДД.