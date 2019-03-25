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«Рено» сгорел дотла под Хвастовичами

25.03.2019 13:06 0 261
«Рено» сгорел дотла под Хвастовичами

В понедельник, 25 марта, утром загорелся «Рено» в селе Красное Хвастовичкого района.

Машина, стоявшая на обочине, загорелась в 7:02. Тушить ее прибыли четверо пожарных, но, судя по оперативным фото, к их приезду от авто остался только негорючий остов.

В результате возгорания никто не пострадал, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.


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