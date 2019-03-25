Житель Боровского района украл и разобрал автомобиль

25.03.2019 11:54 239

30-летний житель Боровского района обнаружил, что отечественная легковая машину у одного из домов в Балабаново не заперта и угнал ее, сообщила пресс-служба областного УМВД в понедельник, 25 марта.

Легковушку угонщик припарковал у заброшенного строения, а затем попросил знакомого помочь разобрать авто, заявив, что купил его на запчасти. Детали машины товарищи сдали в металлолом, выручили 3 тысячи и пропили.

Хозяин авто оценил стоимость целой машины в 150 тысяч.

Угонщик признал свою вину.

Фото: pxhere.com.