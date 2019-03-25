Три автомобиля столкнулись на повороте на Доможирово

25.03.2019 10:53 158

Автомобили «Грэйт Вол», «Хендай» и «Волга» столкнулись в Калуге на повороте в деревню Доможирово в понедельник, 25 марта.

ДТП произошло в 9:00 утра. Его последствия ликвидировали 9 человек: инспекторы ГИБДД, спасатели, врачи «скорой».

В результате столкновения пострадал один человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.