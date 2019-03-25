Калужские деревни и окраины планово обесточат

25.03.2019 09:43 189

В понедельник, 25 марта, отключения электроэнергии пройдут для плановых работ на окраинах и пригородах Калуги, сообщил филиал «Калугаэнерго».

С 08:30 до 18:00 света не будет:

ул. Грабцевское шоссе 97, 101.

С 09:00 до 19:00 без энергии останутся:

Нижнее Косьмово (частично),

Верхнее Косьмово (частично),

Ламохино (частично),

Боково (частично),

Горки (частично),

Ястребовка (частично),

Литвиново (частично),

Турынино (частично),

Тимашово (частично),

Доможирово (частично),

Малая Каменка (частично).

С 09:00 до 17:00 отключат электричество:

Песочная (частично).

Фото: pxhere.com