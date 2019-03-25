Житель Обнинска фиктивно зарегистрировал 17 мигрантов

25.03.2019 09:22 139

36-летний житель Обнинска поставил мигрантов на фиктивный учет в своей квартире на проспекте Маркса, сообщила пресс-служба областного УМВД в понедельник, 25 марта.

Место для проживания при этом мужчина приезжим не предоставлял. С каждого зарегистрированного он брал по 450 рублей.

Мужчину обвиняют в 17 эпизодах.

Фото: pxhere.com.