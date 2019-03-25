Столкнувшиеся легковушки перегородили движение по Московской

25.03.2019 08:57 960

Утром в понедельник, 25 марта, на улице Московской в Калуге на путепроводе столкнулись легковые «Тойота» и «Рено».

ДТП произошло примерно в 7:49 утра. Как сообщают очевидцы в группе «Калуга жесть», проезжая часть там обледенела. Движение сильно затруднено и пассажирам общественного транспорта приходится идти пешком.

В результате столкновения пострадали несколько человек, сообщает пресс-служба главного регионального управления МЧС.

Напомним, из-за этой аварии не ходят троллейбусы нескольких маршрутов.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.