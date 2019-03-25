Четыре троллейбусных маршрута встали из-за ДТП на путепроводе в Калуге

25.03.2019 08:37 501

В понедельник, 25 марта, произошло ДТП на путепроводе в Калуге.

Троллейбусы в аварии не участвовали, но столкнувшиеся машины перегородили проезд для электрического транспорта, сообщается в официальной группе Управления Калужского троллейбуса. Из-за этого с 8:00 маршруты № 17, 9, 6, 5 не доезжают до конечных, а разворачиваются в обратную сторону на Поселковой.

Фото: УКТ.