«Газель» сгорела ночью в Кременках

25.03.2019 08:46 162

В ночь на понедельник, 25 марта, «Газель» загорелась в Кременках Жуковского района на улице Циолковского.

В 3:35 на место вызвали спасателей. На место прибыло четверо пожарных, которые справились с огнем.

В результате пожара никто из людей не пострадал, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.