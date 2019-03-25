Заброшенный дом сгорел на Грабцевском шоссе в Калуге

25.03.2019 08:29 324

Вечером в воскресенье, 24 марта, на калужском Грабцевском шоссе загорелся нежилой дом. Тушить заброшенное здание пожарных вызвали в 22:25. С огнем справились только три подразделения — 12 спасателей и три спецмашины. В результате возгорания никто не пострадал, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.



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