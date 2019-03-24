Полицейские остановили водителя для проверки документов и нашли наркотики

24.03.2019 09:52 105

Полицейские ночью остановили иномарку для проверки документов. 26-летний водитель заметно нервничал в разговоре со стражами порядка.

На переднем пассажирском сидении в машине был черный пакет и пластиковый контейнер. Молодой человек не смог вразумительно ответить, что там находится. Тогда сотрудниками МВД при понятых был произведен досмотр автомобиля.

Предметы с сидения автомобиля изъяли. Экспертиза показала, что в пакете находилось психотропное вещество массой 17,4 грамма, а в контейнере - «гашиш» массой 0,74 грамма.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные хранение и перевозка наркотических средств». Ведется расследование, сообщила пресс-служба МВД в субботу, 23 марта.

Фото: пресс-служба УМВД.