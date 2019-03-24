Гардеробщик украл мобильник на свадьбе в деревенском кафе

24.03.2019 09:26 147

В деревне Белкино в кафе проходила свадьба. Гражданин одной из республик ближнего зарубежья исполнял обязанности гардеробщика.

После того, как все посетители прошли в зал, мужчина забрал мобильный телефон, находящийся в кармане одной из сданных курток. Сим-карту он тут же выбросил, а сам аппарат спрятал себе в носок.

Потерпевший пропажу обнаружил и вызвал полицию. Приехавшие полицейские гардеробщика увезли в отделение. Там мужчина в содеянном сознался и вернул похищенное.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщила пресс-служба МВД в субботу, 23 марта.

Фото: пресс-служба УМВД.