Почти 500 грамм артиллерийского пороха изъяли полицейские у «трофейщика»

24.03.2019 08:05 164

При обыске у 35-летнего жителя Куйбышевского района полицейские изъяли бездымный артиллерийский порох массой 448,1 грамма, сообщила пресс-служба МВД в субботу, 23 марта.

Мужчина нашел взрывчатое вещество при проведении раскопок в местах, где шли бои в Великую Отечественную войну. Найденное он хранил сначала у себя дома, а потом перенес в сарай.

Сотрудниками полиции было заведено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение и хранение боеприпасов». Ведется расследование.

Фото: пресс-служба УМВД.