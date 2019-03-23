В Калуге открылась фотовыставка дикой природы «Живой мир»

Выставка фотографий «Живой Мир» будет проходить в Калуге с 22 марта по 6 апреля, сообщает сайт Союз фотографов дикой природы.
Посетители увидят различные жанры природной фотографии – анималистика, пейзаж, макро, подводная съемка. Всего будет представлено 52 работы, созданные авторами из разных городов России.
23 марта, в субботу, гостей ждет специальная программа. Подробнее можно узнать на сайте sfdp.ru.
Мероприятие будет проходить в Инновационном культурном центре по адресу: Калуга, улица Октябрьская, 17 А. Вход свободный!
Фото: sfdp.ru
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