В Калуге открылась фотовыставка дикой природы «Живой мир»

23.03.2019 09:35 169

Выставка фотографий «Живой Мир» будет проходить в Калуге с 22 марта по 6 апреля, сообщает сайт Союз фотографов дикой природы.

Посетители увидят различные жанры природной фотографии – анималистика, пейзаж, макро, подводная съемка. Всего будет представлено 52 работы, созданные авторами из разных городов России.

23 марта, в субботу, гостей ждет специальная программа. Подробнее можно узнать на сайте sfdp.ru.

Мероприятие будет проходить в Инновационном культурном центре по адресу: Калуга, улица Октябрьская, 17 А. Вход свободный!

Фото: sfdp.ru