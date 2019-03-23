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Сотрудников скорой помощи наградили грамотами за хорошую работу

23.03.2019 09:13 0 183
Сотрудников скорой помощи наградили грамотами за хорошую работу

Министр здравоохранения Калужской области вручил почетные грамоты за хорошую работу врачам скорой помощи, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения в пятницу, 22 марта.

Награды вручались на утренней планерке, перед выездом бригад на дежурство.

Чиновник также отметил профессионализм всех сотрудников неотложки во время ликвидации ДТП, в котором пострадали дети, направлявшиеся в Калугу на конкурс из Ярцева.

 Фото: Pixabay.com


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