Сотрудников скорой помощи наградили грамотами за хорошую работу

23.03.2019 09:13 183

Министр здравоохранения Калужской области вручил почетные грамоты за хорошую работу врачам скорой помощи, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения в пятницу, 22 марта.

Награды вручались на утренней планерке, перед выездом бригад на дежурство.

Чиновник также отметил профессионализм всех сотрудников неотложки во время ликвидации ДТП, в котором пострадали дети, направлявшиеся в Калугу на конкурс из Ярцева.

Фото: Pixabay.com