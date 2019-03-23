Пожар на ферме произошел в пятницу в Хвастовичском районе

23.03.2019 08:23 202

В пятницу, 22 марта, около 16 часов на пульт спасателям поступило сообщение о пожаре в Хвастовичском районе, сообщила пресс-служба МЧС. Загорелась ферма в селе Воткино. На место происшествия прибыло 6 человек и 3 единицы техники. Пожар потушили. Жертв нет. Фото: пресс-служба МЧС.



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