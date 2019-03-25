Пожарные будут соревноваться в спасении пострадавших в ДТП

25.03.2019 08:00 145

Соревнования по спасательным работам на месте ДТП пройдут среди сотрудников МЧС в пятницу, 29 марта.

По легенде состязаний автомобиль врезался в препятствие. Двери заблокированы, водитель и пассажир не могут вылезти. Шофер получил перелом ноги, он в сознании и зажат рулевой колонкой. Пассажир зажат дверью, у него закрытый перелом предплечья. Кроме того, у обоих подозревают травмы спины. Участникам необходимо будет извлечь их и доставить к медикам.

В соревнованиях будут участвовать команды из четырёх человек различных подразделений МЧС Калужской области, сообщила пресс-служба ведомства.