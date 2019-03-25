Колония-поселение продала деревянной мебели на 1,7 миллиона рублей

25.03.2019 07:14 256

Колония-поселение № 6 за минувший год выпустила мебель и детские игровые комплексы для детсадов на 1,7 миллиона рублей.

В колонии выпускают оборудование для игровых площадок: домики, катера, машинки, паровозики, песочницы. Также здесь изготавливается более 30 видов мебели. Все это выпускают двое заключенных.

Фото: УФСИН.