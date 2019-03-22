Обнинские компании потеряли больше миллиона попавшись на сайты-двойники

22.03.2019 21:03 141

Одна из обнинских компаний пыталась воспользоваться услугами транспортной компании, но по ошибке зашла на сайт-двойник, сообщила пресс-служба областного УМВД в пятницу, 22 марта.

Предприниматели заказали доставку груза, оплатили миллион рублей, и мошенники перестали выходить на связь.

Другая обнинская компания пыталась купить теплоизоляционные материалы и не обратила внимания, что в названии сайта-двойника была лишняя буква. Добычей мошенников стали более 37 тысяч рублей.

Фото: pxhere.com.