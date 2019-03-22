Электричество в пригородах Калуги планируют отключить и в субботу

22.03.2019 18:51 125

В субботу, 23 марта, для плановых работ будет отключена электроэнергия в ряде пригородов Калуги, сообщил филиал «Калугаэнерго».

С 09:00 до 13:00 обесточат:

Грабцево (частично).

С 09:00 до 19:00 электричества не будет:

Нижнее Косьмово (частично),

Верхнее Косьмово (частично),

Ламохино (частично),

Боково (частично),

Горки (частично).

С 09:00 до 18:00 свет отключат:

Ждамирово (частично),

Лихун (частично),

Петрово (частично),

Слобода (частично),

Нижняя Вырка (частично),

Ястребовка (частично),

Верховая (частично).

С 09:00 до 19:00 останутся без света:

Нижнее Косьмово (частично),

Верхнее Косьмово (частично),

Ламохино (частично),

Боково (частично),

Горки (частично).

Фото: pxhere.com