Нелегалов поймали на калужских стройках

22.03.2019 17:38 249

Сотрудники полиции проверили 7 стройплощадок в Калуге и обнаружили на них 22 мигрантов, работавших с нарушениями, сообщила пресс-служба областного УМВД в пятницу, 22 марта.

Семеро приезжих работали без оформления соответствующего разрешения на труд. 15 либо въехали в Россию в нарушением, либо нарушили правила пребывания на территории страны.

На иностранцев составлены и направлены в суд административные дела. Их нанимателям грозят штрафы от 250 до 800 тысяч за каждого нелегала.

Фото: УМВД по Калужской области