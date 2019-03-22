Теплосети и котлы в Товарково работали с нарушениями

Товарковская МУП «ДЕЗ» использовала трубы теплосетей, отработавшие нормативный срок службы, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в пятницу, 22 марта.
Также 4 котла использовали без проведения режимно-наладочных испытаний, котельная работала без техосвидетеьствования здания и т. д.
Муниципальное предприятие оштрафовали на 22 тысячи за нарушения.
Фото: pxhere.com
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