Учебный пожар потушили в Людиновской коррекционной школе-интернате

22.03.2019 16:44 39

Учения по тушению пожара прошли в Людиновской коррекционной школе-интернате в четверг, 21 марта.

По легенде, возгорание произошло в одной из спален на втором этаже жилого корпуса. Тушить условный пожар прибыли 30 спасателей на шести спецмашинах.

Работники школы-интерната отработали действия в случае возгорания, они потренировались в эвакуации учеников из здания. Также были отработаны действия различных служб города и взаимодействие их с пожарными, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.

Фото: МЧС.