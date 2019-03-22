Сахар, помидоры и оптовый бензин подешевели

22.03.2019 16:25 68

За минувшею неделю в магазинах федеральных сетей подорожал сладкий перец - на 2,8%. Зато подешевели свежие томаты (на 2,4%), сахар-песок (на 4%), куриное мясо (на 0,7%), сообщила пресс-служба областного правительства в пятницу, 22 марта.

Также в регионе подешевел оптовый бензин - на 1,2%. Оптовые цены на дизельное топливо не поменялись. Розничные цены также остались практически без изменений.

Фото: pexels.com