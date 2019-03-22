Заключенные начали делать деревянные поддоны

22.03.2019 16:00 108

На древообрабатывающем производстве в исправительной колонии №3 начали выпускать деревянные поддоны, сообщила пресс-служба регионального УФСИН в пятницу, 22 марта.

Оборудования цеха достаточно, чтобы собирать поддоны трёх видов. На производстве будут трудиться восемь заключенных. Всех их обучили на столяров в местном обучающем цеху. Планируется, что ежемесячно работники будут выпускать 6 000 поддонов.

За 2019 год на деревообрабатывающем участке рассчитывают выпустить различной продукции на 65 миллионов. Всего в колонии трудится 304 человека.

Фото: УФСИН.