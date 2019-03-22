Женщина прикинулась обеспеченной и обманом взяла кредит

22.03.2019 14:51 218

21-летняя жительница Малоярославца рассказала в банке, что работает в крупной коммерческой фирме и получает приличную зарплату, и взяла кредит, сообщила пресс-служба областного УМВД в пятницу, 22 марта.

Деньги девушке понадобились якобы для покупки мебели и техники для дома. Банк поверил молодой женщине и выдал ей более 30 тысяч рублей. Заемщица кредит выплачивать не стала, ее телефон оказался недоступен. В фирме, где якобы трудится девушка, заявили, что никого с такой фамилией нет.

Банкиры обратились в полицию. Сотрудники органов нашли девушку, которая заявила, что денег у нее нет, она нигде не работает и платить кредит не может. Женщину будут судить за мошенничество.

Фото: pxhere.com