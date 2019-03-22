Усиление ветра ожидают в Калужской области

В пятницу, 22 марта, в Калужской области усилится ветер.
Его порывы могут достигать 12-17 м/с, опубликовала предупреждение пресс-служба главного регионального управления МЧС.
Спасатели призывают не выходить из дома. А если оказались на улице, то держаться подальше от старых деревьев, неустойчивых конструкций, рекламных щитов и т. д.
Фото: pxhere.com
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