Калужанин забил насмерть собутыльника и сядет на 11 лет

22.03.2019 13:15 255

36-летний житель Калуги распивал алкоголь в Воротынске с товарищем и внезапно поссорился с ним, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в пятницу, 22 марта.

Мужчина начал избивать собутыльника, ударил его не менее 5 раз в голову ногами и руками. Пострадавший скончался в больнице.

Калужанина приговорили к 11 года в колонии строго режима.

Фото: pixaby.com