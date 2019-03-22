Продавца поддельных кроссовок и костюмов заставили уничтожить товар

22.03.2019 12:04 165

34-летний мужчина торговал в Обнинске кроссовками, спортивными костюмами и часами неизвестных производителей, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в пятницу, 22 марта.

При этом товар был с товарными знаками «Adidas AG», «Nike», «Rado Uhren AG», «Patek Philippe SA Geneve». Разрешение на использование этих марок у продавца не было.

Мужчину оштрафовали на 200 тысяч рублей. Поддельную продукцию постановили изъять и уничтожить.

Фото: pxhere.com