Москвич обманул двух женщин, «продавая» дешевые автомобили

22.03.2019 11:28 224

Две жительницы Медынского района и Москвы пострадали от москвича-мошенника, сообщила пресс-служба областного УМВД в пятницу, 22 марта.

45-летний мужчина рассказал знакомой, что организация продает машины по сниженной цене. И он готов выступить посредником. Чтобы получить дешевое авто, женщина отдала задаток в 200 тысяч.

Затем пострадавшая рассказала о распродаже подруге, живущей в столице. Та тоже захотела дешевую машину и перечислила обманщику более 250 тысяч.

Мужчина скрылся. Женщины обратились в полицию. Обманщика задержали в Краснодарском крае в поселке Дивноморское. Преступнику грозит до двух лет колонии.

Фото: pxhere.com