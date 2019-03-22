Пригороды Калуги останутся без электричества до вечера

22.03.2019 10:51 309

В пятницу, 22 марта, в пригородах Калуги было отключено электричество для проведения плановых работ, сообщил филиал «Калугаэнерго».

С 08:00 до 19:00 без электричества будут:

Жерело,

Рожки,

Новоселки,

Петрово (частично),

Ильинка (частично),

Нижняя Вырка (частично),

Ястребовка (частично),

Верховая (частично),

Турынино (частично).

С 09:00 до 16:00 света не будет:

Воскресенское (частично),

Доможирово (частично).

С 09:00 до 19:00 от энергии отключены: