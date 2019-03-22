Пригороды Калуги останутся без электричества до вечера

В пятницу, 22 марта, в пригородах Калуги было отключено электричество для проведения плановых работ, сообщил филиал «Калугаэнерго».
С 08:00 до 19:00 без электричества будут:
Жерело,
Рожки,
Новоселки,
Петрово (частично),
Ильинка (частично),
Нижняя Вырка (частично),
Ястребовка (частично),
Верховая (частично),
Турынино (частично).
С 09:00 до 16:00 света не будет:
Воскресенское (частично),
Доможирово (частично).
С 09:00 до 19:00 от энергии отключены:
Нижнее Косьмово (частично),
Верхнее Косьмово (частично),
Ломохино (частично),
Боково (частично),
Горки (частично).
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