Пьяный людиновский пенсионер «заминировал» собственную квартиру

22.03.2019 10:46 187

Пожилого жителя Людиново признали виновным в хулиганском звонке о готовящемся взрыве, сообщила пресс-служба областной пркоуратуры в пятницу. 22 марта.

В январе этого года пенсионер напился и позвонил в диспетчерскую службу с сообщение о бомбе в свей квартире. Оперативники обследовали жилье, но, естественно, взрывчатку не нашли.

За заведомо ложное сообщение о терроризму пенсионер получил год ограничения свободы.

Фото: pexels.com