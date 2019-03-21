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Прокуратура провела проверку управляющей компании после размещения поста в интернете

21.03.2019 21:04 1 244
Прокуратура провела проверку управляющей компании после размещения поста в интернете

В Обнинске прокуратура провела проверку работы одной из управляющих компаний после размещения сообщения в сети Интернет.

В многоквартирном доме, обслуживаемом этой компанией, в местах общего пользования отслоилась штукатурка и краска. Стены подъездов были исписаны. Имелась протечка канализации по перекрытию общего коридора.

Руководителя компании обязали устранить выявленные нарушения. В отношении виновного должностного лица было возбуждено дело об административном правонарушении, сообщила пресс-служба прокуратуры в четверг, 21 марта.

Фото: пресс-служба прокуратуры.


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