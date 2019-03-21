Чиновника поставили перед выбором: работа в МУПе или у юрлица

В Боровском районе прокурорская проверка выявила, что директор МУП «Ермолинские тепловые сети» также является учредителем ООО «Управляющая компания «Твой Дом».
Закон запрещает совмещать руководящую должность в муниципальном предприятии и участие в коммерческой организации во избежание коррупции, сообщила пресс-служба прокуратуры в четверг, 21 марта.
Теперь мужчине предстоит решить: уходить ли с поста директора МУПа или выйти из состава учредителей юрлица.
Фото: пресс-служба прокуратуры.
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