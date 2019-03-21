Чиновника поставили перед выбором: работа в МУПе или у юрлица

21.03.2019 20:39 39

В Боровском районе прокурорская проверка выявила, что директор МУП «Ермолинские тепловые сети» также является учредителем ООО «Управляющая компания «Твой Дом».

Закон запрещает совмещать руководящую должность в муниципальном предприятии и участие в коммерческой организации во избежание коррупции, сообщила пресс-служба прокуратуры в четверг, 21 марта.

Теперь мужчине предстоит решить: уходить ли с поста директора МУПа или выйти из состава учредителей юрлица.

Фото: пресс-служба прокуратуры.