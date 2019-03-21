Соревнования по плаванию среди учащихся ЦФО пройду в Обнинске в марте

21.03.2019 18:31 117

Во дворце спорта «Олимп» в Обнинске состоится II этап IX- летней спартакиады учащихся по плаванию Центрального федерального округа, сообщила пресс-служба Администрации города в среду, 20 марта.

Старты пройдут с 26 по 28 марта. В соревнованиях примут участие юноши 15-16 лет и девушки 13-14 лет. Лучшие спортсмены и команды выступят на заключительном этапе спартакиады, который состоится в конце лета в Саранске.

Фото: пресс-служба Администрации Обнинска.