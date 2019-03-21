Один человек пострадал при пожаре в дачном доме.

21.03.2019 18:24 128

В четверг, 21 марта, около 11 утра на пульт спасателей поступило сообщение о пожаре в Бабынинском районе. Загорелся дачный дом в СНТ «Демитровец» в деревне Харское.

На месте происшествия работали 4 человека и 1 единица техники, сообщила пресс-служба МЧС.

Пожар потушили. Один человек пострадал. Тяжесть полученных им травм не указывается.

Фото: пресс-служба МЧС.