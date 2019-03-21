Уровень воды в реках незначительно вырос за прошедшие сутки

21.03.2019 17:50 170

По состоянию на четверг, 21 марта, уровень воды в основных реках области в районе гидропостов остается низким, сообщила пресс-служба МЧС.

За сутки вода в Жиздре поднялась на 7 см. В реках Угра и Протва - на 2 и 3 см. соответственно.

Уровень воды в Оке не изменился и остается ниже гидропоста на 174 см.

Фото: пресс-служба МЧС.